Cristiano Ronaldo e Georgina, vacanza a Courmayeur (nonostante le norme anti-covid) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pioggia di polemiche su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Stando ai resoconti social, il calciatore portoghese e la modella spagnola avrebbero trascorso una vacanza lampo a Courmayeur, violando così le norme anti-coronavirus. Il Piemonte, infatti, è zona arancione, quindi la coppia avrebbe prima oltrepassato il confine comunale di Torino e poi quello della regione, raggiungendo la Valle d’Aosta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pioggia di polemiche su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Stando ai resoconti social, il calciatore portoghese e la modella spagnola avrebbero trascorso una vacanza lampo a Courmayeur, violando così le norme anti-coronavirus. Il Piemonte, infatti, è zona arancione, quindi la coppia avrebbe prima oltrepassato il confine comunale di Torino e poi quello della regione, raggiungendo la Valle d’Aosta.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - AdkGiovanni : RT @ivancervoni: Cristiano Ronaldo è il motivo per cui le multe devono essere commisurate alla ricchezza. Altrimenti i milionari faranno… - Affaritaliani : Ronaldo e Georgina in gita a Courmayeur: violato il divieto -