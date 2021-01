Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il bagno di coppia a luci rosse (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano a fare scandalo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: dopo le polemiche per aver violato il dpcm ed essere scappati in vacanza, questa volta a fare scalpore è stato il loro bagno di coppia a luci rosse. Ecco il video Leggi anche–> Cristiano Ronaldo viola il dpcm e parte per Courmayeur. Carabinieri indagano Continuano a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano a fare scandalo: dopo le polemiche per aver violato il dpcm ed essere scappati in vacanza, questa volta a fare scalpore è stato il lorodi. Ecco il video Leggi anche–>viola il dpcm e parte per Courmayeur. Carabinieri indagano Continuano a L'articolo proviene da Leggilo.org.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - AlexxAime : RT @mazzettam: Pochi giorni fa @Cristiano #Ronaldo ha fatto notizia per aver rifiutato 6 milioni all'anno per prestare il suo volto alla pr… - infoitsport : Cristiano Ronaldo e Georgina, il bagno hot infrangono le restrizioni? -