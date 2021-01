Cristiano Ronaldo e Georgina postano un video in piscina circondati dalla neve. I social scatenati: “Torino? Ma chi ci crede?” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un video pubblicato sul profilo Instagram di Georgina Rodriguez ha riacceso le polemiche sulla fuga di Cristiano Ronaldo e consorte a Courmayeur, tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio. La breve vacanza è finita al centro di accertamenti da parte dei carabinieri per capire se lo spostamento dal Piemonte alla Val d’Aosta sia avvenuto entro i termini consentiti per le zone arancioni, oppure no. Nelle immagini il campione e Georgina sono in una piscina, probabilmente termale, circondati dalla neve. Il tag, cioè l’indicazione della località, è Torino, ma, si sa, i social non perdonano. “Torino? Ma chi ci crede?”, scrivono alcuni. “Sono a Courmayeur”, risponde qualcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unpubblicato sul profilo Instagram diRodriguez ha riacceso le polemiche sulla fuga die consorte a Courmayeur, tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio. La breve vacanza è finita al centro di accertamenti da parte dei carabinieri per capire se lo spostamento dal Piemonte alla Val d’Aosta sia avvenuto entro i termini consentiti per le zone arancioni, oppure no. Nelle immagini il campione esono in una, probabilmente termale,. Il tag, cioè l’indicazione della località, è, ma, si sa, inon perdonano. “? Ma chi ci?”, scrivono alcuni. “Sono a Courmayeur”, risponde qualcun ...

