Cristiano Ronaldo e Georgina: bagno bollente a Courmayeur in mezzo alla neve (VIDEO) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stanno facendo molto discutere Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per la loro fuga d'amore a Courmayeur nonostante le norme anti Covid che impediscono lo spostamento tra regioni. CR7 e la compagna sarebbero andati in Val d'Aosta, violando le normative e al momento sarebbero sotto inchiesta da parte dei carabinieri. La bella argentina ha pubblicato anche un VIDEO di un momento speciale tra i due. caption id="attachment 1086329" align="alignnone" width="751" Cristiano Ronaldo Georgina (Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stanno facendo molto discutereRodriguez per la loro fuga d'amore anonostante le norme anti Covid che impediscono lo spostamento tra regioni. CR7 e la compagna sarebbero andati in Val d'Aosta, violando le normative e al momento sarebbero sotto inchiesta da parte dei carabinieri. La bella argentina ha pubblicato anche undi un momento speciale tra i due. caption id="attachment 1086329" align="alignnone" width="751"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - junews24com : Cristiano Ronaldo scatenato nella partitella della Continassa – VIDEO - LeporeAlessandr : Questi dovrebbero essere i campioni dello sport, degli esempi di vita per i nostri giovani...pagati milioni di euro… -