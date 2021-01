Crisi | Sergio Mattarella convoca Roberto Fico al Quirinale | mandato esplorativo fino a martedì

(Di venerdì 29 gennaio 2021) 29 gen 19:32 Morra: siamo più dorotei dei dorotei, io no 'Leggo che siamo più dorotei dei dorotei. Io no!' Lo scrive su Facebook Nicola Morra (M5s), presidente della Commissione Antimafia, ...

repubblica : Il presidente del Consiglio ha lasciato il Palazzo del Quirinale dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani de… - internazlucana : RT @cronachelucane: CRISI di GOVERNO mandato esplorativo a Roberto FICO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato a… - ethan_joke : Incarico esplorativo a #Fico ma spunta il trio - cronachelucane : CRISI di GOVERNO mandato esplorativo a Roberto FICO - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convoca… - ereike05 : Sergio #Mattarella 'C'è una pesante crisi economica e sociale. Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguat… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Sergio

Era l'aprile 2018 quandoMattarella affidò il mandato esplorativo per valutare un possibile ... Quando si apre ladi governo, è tra i pontieri che costruiscono il nuovo asse giallorosso. ...Mattarella ha parlato al Paese per spiegare che durante tre giorni di consultazioni - durate ... A questa emergenza, si aggiungono una pesantesociale , con tanti nostri concittadini in ...Al termine delle consultazioni, il capo dello Stato incarica il presidente della Camera di un mandato esplorativo. Fico riferirà entro martedì ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale il presidente ... All’emergenza sanitaria “si aggiunge una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in gravi ...