Crisi | Sergio Mattarella affida il mandato esplorativo a Roberto Fico | risposta entro martedì

repubblica : Il presidente del Consiglio ha lasciato il Palazzo del Quirinale dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani de… - xposeidone : RT @Libero_official: #Mattarella prende l'iniziativa: mandato esplorativo a #Fico. L'ipotesi: stessa maggioranza, stesso premier? https://… - LostInHole : Il presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella è l’ultimo argine. L’ultimo baluardo a difesa di ciò che… - isadoralarosa : RT @crippa5stelle: Gli italiani non si meritavano una crisi nella quale siamo stati tutti trascinati senza comprenderne il motivo. Avremmo… - isladecoco7 : RT @Libero_official: #Mattarella prende l'iniziativa: mandato esplorativo a #Fico. L'ipotesi: stessa maggioranza, stesso premier? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Sergio

A questa emergenza si aggiunge una pesantesociale, con tanti concittadini in gravi difficoltà, e pesanti conseguenze sulla nostra economia", ha detto il presidente della Repubblica,...E' giunta al Quirinale la delegazione del centrodestra per le consultazioni del Presidente... Giorgia Meloni, si muove con l'aiuto delle stampelle : "Ormai lala rappresentiamo invece di ...“L’Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo sta affrontando nuove e pericolose offensive della pandemia da sconfiggere con una diffusa e decisiva campagna di vaccinazione. A questa emergenza ...In una breve dichiarazione rilasciata intorno alle 19, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva detto, dopo aver sentito le varie forze politiche in questi due giorni di consultazioni, ...