Crisi di governo, ultimo giorni di consultazioni. Centrodestra al Quirinale – LIVE (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, ultimo giorno di consultazioni. Centrodestra e Movimento 5 Stelle al Colle. ROMA – Tre giorni di consultazioni potrebbero non bastare per chiudere la Crisi di governo. Arrivati all’ultimo giorno, l’ipotesi del Conte ter perde quota o comunque sembra improbabile una rapida soluzione della Crisi. Nel terzo giorno di consultazioni Matteo Renzi ha frenato sulla possibilità di uscire in tempi brevi dalla fase di stallo e avrebbe suggerito di affidare una persona diversa da Conte un incarico esplorativo per valutare se ci siano le condizioni per formare una nuova maggioranza di governo partendo dalla base del Conte bis. Il terzo giorno di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021)digiorno die Movimento 5 Stelle al Colle. ROMA – Tredipotrebbero non bastare per chiudere ladi. Arrivati all’giorno, l’ipotesi del Conte ter perde quota o comunque sembra improbabile una rapida soluzione della. Nel terzo giorno diMatteo Renzi ha frenato sulla possibilità di uscire in tempi brevi dalla fase di stallo e avrebbe suggerito di affidare una persona diversa da Conte un incarico esplorativo per valutare se ci siano le condizioni per formare una nuova maggioranza dipartendo dalla base del Conte bis. Il terzo giorno di ...

