Crisi di Governo: ufficiale mandato esplorativo a Fico – DIRETTA (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di Governo: terzo giorno di consultazioni, attesi al Colle la maxi coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle Continuano le consultazioni al Colle per cercare una soluzione alla Crisi di Governo, dopo la volta di Italia Viva oggi tocca al centrodestra e al Movimento 5 Stelle. Prima di incontrare il Presidente della Repubblica la maxi coalizione di centrodestra, che ha deciso di non presentarsi separatamente davanti al Capo dello Stato, si è riunita in un vertice. Erano presenti Matteo Salvini, leader della Lega, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, Antonio Tajani, vicepresidente di FI, Maurizio Lupi di "Noi con l'Italia", Giovanni Toti (Cambiamo) e Antonio De Poli, senatore dell'UDC. Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha partecipato alla conferenza da remoto. "Diremo 'no' a ...

