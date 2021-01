Crisi di governo | sì condizionato di Crimi a Renzi Di Battista | “Se è così arrivederci e grazie”

(Di venerdì 29 gennaio 2021)di, Dicontro la linea del Movimento 5 Stelle: “Se si dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti”. Ladiapre laanche nel Movimento 5 Stelle con Alessandro Diche ha aspramente criticato la decisione del Movimento di non porre il veto su Italia Viva per la formazione di un nuova maggioranza di. Alessandro Didi, sì del Movimento 5 Stelle aLa bomba nel Movimento 5 Stelle è scoppiata sostanzialmente al termine delle consultazioni. La delegazione pentastellata, dopo il confronto con il Capo dello Stato Sergio ...

A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso l'1,57%, mentre continuano le consultazioni per risolvere ladi. Lo spread tra BTp e bund, tuttavia, non sembra risentire della situazione, ...... Meloni a parte, non ha mancato di lanciare segnali di relativa disponibilità verso unistituzionale. Le prossime ore saranno decisive ma è consolante il fatto che, malgrado lain atto, ...Roma, 29 gen. (LaPresse) - "Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie". Lo scrive su Facebook ...La novità dell’ultima giornata di consultazioni è rappresentata dalla mano tesa del Movimento 5 Stelle a Matteo Renzi ...