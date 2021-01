Crisi di governo | Salvini Lega | “Abbiamo chiesto di sciogliere le Camere | attuale esecutivo incapace”

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - Annaelegalita : RT @strange_days_82: Parla #Salvini: 'La delegazione del cdx ha espresso la comune preoccupazione per la situazione italiana causata da un… - Pietro_Vento : Barometro Politico #Demopolis: il peso dei partiti nei giorni della crisi di Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo

... presentandosi con le stampelle e, con la sua tipica ironia, ha espresso la sua idea su questapolitica con una battuta: 'Non vogliamo unzoppo'.Ma lo facciamo la settimana dopo la fine delladi. Adesso è del futuro dell'Italia non del futuro dei sauditi che stiamo discutendo". La vicenda è quella che riguarda la partecipazione ...L'ex sindaco di Venezia: "Andare alle elezioni o fare chissà quale casino nel tentativo disperato di trovare un Governo che sarebbe raffazzonato esattamente come questo, sarebbe una iattura.«L'Italia si sta giocando il futuro. La crisi deve decidere del Recovery plan, vaccini, scuole. Chi ha idee porta le idee al tavolo, chi non ne ha usa i diversivi, l'aggressione personale, la simpatia ...