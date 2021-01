Crisi di governo | Mattarella | «Doveroso dar vita a un governo» Mandato esplorativo a Fico Nel M5s 10 senatori contrari ad allearsi ancora con Renzi – La diretta

Leggi su open.online

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si è concluso il primo giro di Consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio, a seguito delle dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il Capo dello Stato ha indicato il percorso da seguire per superare ladi, andando a designare la via maestra da percorrere per uscire dall’impasse politico. Al termine delle consultazioni, il Capo dello Stato, dopo aver ribadito l’urgenza di creare un esecutivo solido per contrastare la pandemia di Coronavirus, laeconomica e gli impegni dell’Italia con l’Europa, ritenendo anche in luce della «prospettiva emersa di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano ilprecedente», ha convocato il presidente della Camera Robertoper affidargli un ...