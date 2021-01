Crisi di governo, mandato esplorativo a Roberto Fico per verificare l’attuale maggioranza (Di venerdì 29 gennaio 2021) "È doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare" in un "momento così decisivo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) "È doveroso dar vita presto a uncon un adeguato sostegno parlamentare" in un "momento così decisivo". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni al Quirinale. L'articolo .

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - chiamatemi_lavi : figo come la crisi di governo mando a puttane le decisioni per la maturità - paolo83237426 : RT @GiuliaSarti86: Questa crisi di #governo allucinante deve finire. L'#Italia ha bisogno di certezze e di risposte concrete ai problemi ch… -