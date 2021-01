Crisi di governo | mandato esplorativo a Fico Consultazioni al via entro domenica M5s apre a Iv

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è chiuso il giro dial Quirinale. Mattarella ha affidato al presidente della Camera Robertoun. Riferiràmartedì. Oggi lecon cdestra e M5s. Crimi (M5s) ha aperto a Iv: partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura e Conte premier. Ira della corrente di Di Battista. Salvini: no ad appoggio di questa maggioranza, servono elezioni.

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - alecad80 : RT @fanpage: Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - lor_bat : Dopo due settimane abbiamo un altro momento differente del m5s. Dal no a un #Governo con #ItaliaViva a nessun veto… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo

Piena disponibilità per verificare le condizioni per dare una soluzione veloce ed efficace alladi, nel solco del grande lavoro realizzato dalConte dal 2019". Così i capigruppo ...L'ennesimo vertice del centrodestra da quando è incominciata la, diventa indispensabile a ... reduce da un piccolo infortunio, cammina con le stampelle e scherza: 'Diremo no a unzoppo...'...Per provare a uscire dalla crisi politica, il presidente della Repubblica ha affidato un incarico esplorativo a Roberto Fico. Il presidente della Camera dovrà verificare se è possibile ripartire da un ...Momento Empasse. La parità di genere resta urgente anche durante la crisi di governo. Nonostante l'interruzione politica la discussione sui progetti ...