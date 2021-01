Crisi di governo: M5S punta su Conte ma apre a Italia Viva. Di Battista furioso: “Se è così, addio” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Appare ancora lontana una soluzione della Crisi di governo nel terzo e ultimo giorno di consultazioni da parte del capo dello Stato. Eppure qualcosa si muove. Il capo politico pentastellato, Vito Crimi, apre a Renzi e fa infuriare Di Battista. Dal canto suo il centrodestra, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo aver incontrato Sergio Mattarella chiede il voto e ribadisce: “Nessun appoggio a questa maggioranza”. Crimi: “Serve un patto di legislatura” Sorpresa nella posizione dei dirigenti del Movimento Cinque Stelle, la parte politica che ha espresso il presidente del Consiglio oggi dimissionario. I pentastellati, dal capo politico Vito Crimi in giù, puntano le fiches su Giuseppe Conte. E questo si sapeva. Ma ora aprono a ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 gennaio 2021) Appare ancora lontana una soluzione delladinel terzo e ultimo giorno di consultazioni da parte del capo dello Stato. Eppure qualcosa si muove. Il capo politico pentastellato, Vito Crimi,a Renzi e fa infuriare Di. Dal canto suo il centrodestra, con Lega, Forzae Fratelli d’, dopo aver incontrato Sergio Mattarella chiede il voto e ribadisce: “Nessun appoggio a questa maggioranza”. Crimi: “Serve un patto di legislatura” Sorpresa nella posizione dei dirigenti del Movimento Cinque Stelle, la parte politica che ha espresso il presidente del Consiglio oggi dimissionario. I pentastellati, dal capo politico Vito Crimi in giù,no le fiches su Giuseppe. E questo si sapeva. Ma ora aprono a ...

