Crisi di governo | le giovani generazioni vi guardano con amarezza

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La vita delle persone è messa a dura prova, in primis dalla pandemia, in secondo luogo dallaeconomica, dall’incertezza del futuro, e dall’incapacità nell’immaginarsi un dopo, è difficile vedere la fine del tunnel, se non riesci neanche a scorgerne l’inizio. La politica sembra non cogliere la crucialità di questo momento, infatti si parla in ordine sparso di:tecnico, Conte Ter, Di Maio premier, elezioni… Si parla anche di continue opzioni talvolta discordanti tra di loro, di possibili intese, che nella maggior parte dei casi, sono più dei miraggi anziché concrete possibilità. L’unica certezza che abbiamo, è che la pandemia ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere, e conseguentemente la politica si deve adattare, non si può continuare ad operare come se tutto fosse come prima, non c’è più quella leggerezza, quel “sentiment” da ...