Crisi di governo | il retroscena della telefonata tra Conte e Renzi

Il retroscena della telefonata tra il premier dimissionario Giuseppe Conte e il leader di Iv Matteo Renzi prima delle consultazioni al Quirinale. Durante il lungo punto stampa tenuto al Quirinale dopo il confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella seconda giornata di consultazioni, Matteo Renzi, l'uomo più atteso, ha dato in pasto alla stampa la notizia di una telefonata intercorsa con il Premier dimissionario Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva ha gettato un amo e i giornalisti si sono lanciati a caccia della preda. Gruppo parlamentare Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati (foto di Francesco Ammendola ...

