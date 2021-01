Crisi di governo, il M5S al Quirinale da Mattarella per le consultazioni | DIRETTA (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, il M5S al Quirinale per le consultazioni con Mattarella: la DIRETTA live consultazioni M5S, ULTIME NEWS – La delegazione del Movimento 5 Stelle (M5S) sale al Quirinale e chiude il giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Crisi di governo aperta con le dimissioni del premier Giuseppe Conte arriva dunque al punto di svolta cruciale. Il M5S è convocato al Colle per le ore 17,00 di oggi, venerdì 29 gennaio 2021. consultazioni M5S: LA DIRETTA Ore 15,30 – La delegazione del M5S chiude le consultazioni alle 17,00 – Sarà il Movimento 5 Stelle a chiudere le ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021)di, il M5S alper lecon: laliveM5S, ULTIME NEWS – La delegazione del Movimento 5 Stelle (M5S) sale ale chiude il giro diindetto dal presidente della Repubblica, Sergio. Ladiaperta con le dimissioni del premier Giuseppe Conte arriva dunque al punto di svolta cruciale. Il M5S è convocato al Colle per le ore 17,00 di oggi, venerdì 29 gennaio 2021.M5S: LAOre 15,30 – La delegazione del M5S chiude lealle 17,00 – Sarà il Movimento 5 Stelle a chiudere le ...

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - Castruccio64 : RT @GcristianoD: Tre certezze sulla crisi di governo - Giancristiano Desiderio - Michele77923129 : @LaMentegatta Però loro possono fare una crisi di governo in pandemia da oltre due mesi -