Crisi di Governo, il centrodestra da Mattarella: “Governo incapace” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell’ultima giornata di consultazioni con Mattarella, è toccato al gruppo di centrodestra capitanato da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Ieri le parole di Matteo Renzi hanno insieme tenuto viva la speranza di un Governo, ma anche avvicinato la prospettiva del voto, il vero obiettivo della destra. Lo hanno ribadito subito dopo il colloquio. Matteo Salvini: “Crisi causata da vanità“ A prendere la parola è stato, per tutto il centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la compattezza della coalizione. “La delegazione che rappresenta la maggioranza del Paese – ha detto Salvini – Ha espresso al Presidente la comune preoccupazione per la situazione sanitaria economica e sociale in cui versa l’Italia, aggravata da un ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell’ultima giornata di consultazioni con, è toccato al gruppo dicapitanato da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Ieri le parole di Matteo Renzi hanno insieme tenuto viva la speranza di un, ma anche avvicinato la prospettiva del voto, il vero obiettivo della destra. Lo hanno ribadito subito dopo il colloquio. Matteo Salvini: “causata da vanità“ A prendere la parola è stato, per tutto il, il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la compattezza della coalizione. “La delegazione che rappresenta la maggioranza del Paese – ha detto Salvini – Ha espresso al Presidente la comune preoccupazione per la situazione sanitaria economica e sociale in cui versa l’Italia, aggravata da un ...

