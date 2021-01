Crisi di Governo, Giorgia Meloni arriva in stampelle al Quirinale da Mattarella: cosa è successo (Di venerdì 29 gennaio 2021) In precedenza, la Meloni aveva bollato come gossip le voci su un possibile avvicinamento di Silvio Berlusconi e Forza Italia a quello che è stato ribattezzato il Governo-Ursula: "Ho sentito le parole di ieri del presidente Berlusconi e non mi pareva che fosse interessato all'ipotesi di un Governo Ursula. Una maggioranza Ursula a me preoccuperebbe, penso che l'Italia abbia bisogno di un Governo di patrioti, non di un Governo sedicente europeista che si confonde e fa gli interessi di Francia e Germania. Noi abbiamo già un Governo sedicente europeista", aveva spiegato la leader FdI a Radio Anch'io, su Rai Radio 1. E ancora, a proposito del fatto che Forza Italia si dichiari un partito europeista, aveva aggiunto: "Per carità, sono inseriti nella dinamica europea, come lo è Fratelli ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 29 gennaio 2021) In precedenza, laaveva bollato come gossip le voci su un possibile avvicinamento di Silvio Berlusconi e Forza Italia a quello che è stato ribattezzato il-Ursula: "Ho sentito le parole di ieri del presidente Berlusconi e non mi pareva che fosse interessato all'ipotesi di unUrsula. Una maggioranza Ursula a me preoccuperebbe, penso che l'Italia abbia bisogno di undi patrioti, non di unsedicente europeista che si confonde e fa gli interessi di Francia e Germania. Noi abbiamo già unsedicente europeista", aveva spiegato la leader FdI a Radio Anch'io, su Rai Radio 1. E ancora, a proposito del fatto che Forza Italia si dichiari un partito europeista, aveva aggiunto: "Per carità, sono inseriti nella dinamica europea, come lo è Fratelli ...

