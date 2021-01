Crisi di governo: ecco chi vuole Matteo Renzi come premier, dopo il no a un Conte ter (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Crisi di governo innescata da Matteo Renzi con il ritiro delle ministre di Italia Viva e del sostegno alla maggioranza non sembra vicina a una soluzione. La situazione di stallo prosegue. Anche giovedì 28 gennaio, secondo giorno di consultazioni al Quirinale, è trascorso senza l’attesa svolta. Venerdì 29 toccherà a centrodestra e Movimento 5 Stelle andare a parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intanto Liberi e Uguali, Italia Viva e Partito Democratico hanno inviato i propri rappresentanti nel palazzo della prima carica dello Stato, ma poco prima il premier dimissionario Giuseppe Conte ha telefonato a Matteo Renzi. La chiamata è arrivata proprio prima che la delegazione di IV varcasse la soglia del Quirinale. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladiinnescata dacon il ritiro delle ministre di Italia Viva e del sostegno alla maggioranza non sembra vicina a una soluzione. La situazione di stallo prosegue. Anche giovedì 28 gennaio, secondo giorno di consultazioni al Quirinale, è trascorso senza l’attesa svolta. Venerdì 29 toccherà a centrodestra e Movimento 5 Stelle andare a parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intanto Liberi e Uguali, Italia Viva e Partito Democratico hanno inviato i propri rappresentanti nel palazzo della prima carica dello Stato, ma poco prima ildimissionario Giuseppeha telefonato a. La chiamata è arrivata proprio prima che la delegazione di IV varcasse la soglia del Quirinale. E ...

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - Dome689 : RT @Open_gol: «Per riprendere Renzi in maggioranza bisogna capire se è vero quello che ha detto al Quirinale o se è vero quello che ha fatt… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Questa crisi di governo andrà in onda in forma 'Calciomercato di riparazione di Gennaio' per venire incontro alle vostre ca… -