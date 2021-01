Crisi di governo | diretta Mattarella convoca Fico alle 19 30 | «Verificare l?attuale maggioranza» M5S | Crimi | «Nessun veto a Renzi»

(Di venerdì 29 gennaio 2021)di, oggi altra giornata di consultazioni. Si è iniziato nel pomeriggio. Ma l?impasse sulnon è sciolta. Non c'è unanimità nel partito...

19.10, Fico alle 19.30 al Colle "Adotterò a brevissimo un'iniziativa". Così il presidente della repubblica Mattarella dal Quirinale. Alle 19.30 il presidente della Camera Fico è stato ...Roma, 29 gennaio 2021 - Terza giornata di consultazioni al Quirinale per dipanare la matassa di unadisempre più intricata. Dopo che ieri il clou sono stati colloqui del presidente Mattarella con la delegazione renziana e con quella del Pd, oggi pomeriggio sono salite al Colle le ...Il Presidente della Camera è stato convocato per le 19:30: ""Dai colloqui sorti al Quirinale nelle ultime 32 ore con i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti è emersa la prospettiva di una mag ...«Preferiamo un Governo politico che abbia la capacità di affrontare una crisi che chiede la politica. Se questo fallisce ci sono altri strumenti in mano al Presidente della Repubblica ...