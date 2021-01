Crisi di governo, diretta. Mandato esplorativo a Fico. «Verificare l?attuale maggioranza». M5S: «No veti a Renzi». È caos (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di Verificare l'esistenza di una maggioranza a partire dai gruppi che... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto, il compito dil'esistenza di unaa partire dai gruppi che...

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - vocedelpatriota : Crisi Governo, Rampelli (VpC-FdI): perché incarico esplorativo non è stato dato alla Casellati? - TecnicaScuola : Crisi di Governo, Mattarella incarica Fico: quattro giorni per tentare il Conte ter - -