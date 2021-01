Crisi di governo, chiesto lo scioglimento delle camere: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vito Crimi si è fermato a parlare al punto stampa dopo il colloquio con Mattarella della delegazione del Movimento 5 Stelle: "Abbiamo rappresentato al presidente la consapevolezza della situazione che sta attraversando l'Italia, la politica deve rispondere in modo adeguato, risolvendo i problemi e non aggiungendoli. Ragioni della Crisi incomprensibili a tutti, anche a noi. Abbiamo fatto il possibile per evitarla, ma anche la capacità di fare un passo indietro. I 209 miliardi sono uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese, risorse conquistate grazie a un'Italia protagonista in Europa e a questo governo. Grazie al lavoro del presidente Conte, l'Europa che nel momento più difficile si è dimostrata disponibile a cambiare. In questi giorni rischiamo di dissipare tutto questo, il Paese non può aspettare, l'Italia ha bisogno di tornare ad ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vito Crimi si è fermato a parlare al punto stampa dopo il colloquio con Mattarella della delegazione del Movimento 5 Stelle: "Abbiamo rappresentato al presidente la consapevolezza della situazione che sta attraversando l'Italia, la politica deve rispondere in modo adeguato, risolvendo i problemi e non aggiungendoli. Ragioni dellaincomprensibili a tutti, anche a noi. Abbiamo fatto il possibile per evitarla, ma anche la capacità di fare un passo indietro. I 209 miliardi sono uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese, risorse conquistate grazie a un'Italia protagonista in Europa e a questo. Grazie al lavoro del presidente Conte, l'Europa che nel momento più difficile si è dimostrata disponibile a cambiare. In questi giorni rischiamo di dissipare tutto questo, il Paese non può aspettare, l'Italia ha bisogno di tornare ad ...

