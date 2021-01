Crisi di governo | c’è bisogno di passare per un mandato esplorativo?

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Renzi pone il veto su Conte, il M5S su IV. È la guerra di tutti contro tutti. Per uscire da questa impasse sembra necessario un: ma cos’è? Non c’è pace per il nostro, oggi venerdì 29 Gennaio inizierà il secondo giro di consultazioni dove saliranno al Colle il centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e il Movimento 5 Stelle. Ieri una giornata di fuoco dove le dichiarazioni di Renzi hanno lasciato di nuovo il Paese con il fiato sospeso. Da una parte Renzi sembra aver posto il veto sulla figura politica di Conte ma dall’altra sembra voler riavvicinarsi aldi maggioranza. Il verbo sembrare è divenuto l’emblema di questo primo mese del 2021: nulla è come appare. Ogni dichiarazione viene smentita, sbugiardata o contradetta nel giro di poche ore. Quindi saremo cauti ora ...

stanzaselvaggia : Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di governo. - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - TizianaVagnoliG : RT @HuffPostItalia: Crisi di governo, le giovani generazioni vi guardano con amarezza - Resistiamo3 : A chi dice #VogliamoVotare: Ci vogliono 2 mesi, durante i quali un governo instabile dovrà gestire una pandemia e u… -

Mancano ancora i tasselli per mettere insieme il puzzle che consenta di fare un passo in avanti rispetto alla situazione di impasse che la crisi di governo ha determinato.Roma, 28 gen. (askanews) - Una campagna di sensibilizzazione per la riapertura dei teatri, in sicurezza, e per la gioia della musica dal vivo: ...