Crisanti sul pubblico a Sanremo: «Ci si abitua a 500 morti al giorno e si dice “Vabbè, pazienza”» – Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) «C’è una specie di inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abitua. Muoiono 500 persone al giorno, e dice: “Vabbè, pazienza”. Pensano che a loro non toccherà perché magari hanno 30 anni, 40 anni e via”. Magari pensano, come diceva il presidente della regione Abruzzo, che la cosa più importante è mandare avanti l’economia, no?». È la chiosa con giudizio sospeso espressa dal professor Andrea Crisanti, intervenuto a Piazza Pulita su La7, commentando lo spirito attuale degli italiani davanti all’emergenza Coronavirus. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute vengono infatti indicati 492 nuovi decessi Covid, per un totale di 87.381 vittime da inizio emergenza. Una situazione che non accenna a decrescere, sebbene siano passati 11 mesi dall’inizio della ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) «C’è una specie di inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si. Muoiono 500 persone al, e: “”. Pensano che a loro non toccherà perché magari hanno 30 anni, 40 anni e via”. Magari pensano, comeva il presidente della regione Abruzzo, che la cosa più importante è mandare avanti l’economia, no?». È la chiosa con giudizio sospeso espressa dal professor Andrea, intervenuto a Piazza Pulita su La7, commentando lo spirito attuale degli italiani davanti all’emergenza Coronavirus. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute vengono infatti indicati 492 nuovi decessi Covid, per un totale di 87.381 vittime da inizio emergenza. Una situazione che non accenna a decrescere, sebbene siano passati 11 mesi dall’inizio della ...

PiazzapulitaLA7 : In questo momento non siamo ancora in grado di bloccare la trasmissione del virus sul territorio. Andrea Crisanti… - CirianiCarlo : RT @tdrclaudio: Crisanti sul virus è chiaro con è un bazooka. “Lokdwon totale “ - ZenatiDavide : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - misomic : @Cartabellotta @LaPrimaManina E i morti sulla strada e sul lavoro. Abbiamo il paese chiuso. Mi pare che si stia fac… - Giacometta3 : RT @Open_gol: L'amarezza di Andrea Crisanti davanti alla polemica sul pubblico al Festival di Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti sul Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la… Il Fatto Quotidiano La previsione di Andrea Crisanti: “Con la mascherina per altri due anni”

Il virologo Andrea Crisanti è intervenuto nell'ultima puntata di Piazza Pulita per parlare dell'emergenza pandemica e dei vaccini.

La prossima estate? Per il virologo Crisanti "non sarà come l'ultima"

Si torna a parlare di mare e il virologo Andrea Crisanti avverte subito che la prossima estate " non sarà come la precedente ". Secondo l'esperto, infatti, dovremmo essere più cauti rispetto allo scor ...

Il virologo Andrea Crisanti è intervenuto nell'ultima puntata di Piazza Pulita per parlare dell'emergenza pandemica e dei vaccini.Si torna a parlare di mare e il virologo Andrea Crisanti avverte subito che la prossima estate " non sarà come la precedente ". Secondo l'esperto, infatti, dovremmo essere più cauti rispetto allo scor ...