Crisanti: 'Realistico che i contagiati siano il doppio di quelli rilevati' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andrea Crisanti è convinto che la stima del report dei servizi segreti italiani seconco cui i contagi reali sarebbero circa il doppio di quelli rilevati sia "realistica": "Secondo questa lettura ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andreaè convinto che la stima del report dei servizi segreti italiani seconco cui i contagi reali sarebbero circa ildisia "realistica": "Secondo questa lettura ...

_callimaco : @ES1670 Realistico come doveva essere la previsione di almeno tre anni per sviluppare un vaccino ? In questa pandem… - zorilla00 : Il quadro realistico della prospettiva che ha dato #Crisanti mi pare credibile. Sarebbe meglio che la politica par… -