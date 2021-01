Crimi vuole il nuovo governo ma Dibba chiede il voto. Il dilemma M5S (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più Renzi che Dibba. Il Movimento Cinque Stelle detta la nuova linea dal Quirinale. Uscita dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la delegazione guidata dal capo Vito Crimi e dai capigruppo alla Camera e al Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri ha aperto ufficialmente a un ritorno di Matteo Renzi e Italia Viva in maggioranza per “un governo politico”. L’annuncio rischia di accendere la miccia nella polveriera del Movimento. Il primo a rompere le fila è Alessandro Di Battista con un post su Facebook. “Prendo atto che oggi la linea è cambiata – scrive il leader dell’ala movimentista. Poi l’ultimatum: “Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie”. Gli fa eco la senatrice pentastellata ed ex ministra per il Sud Barbara Lezzi. Condividendo un post del ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Più Renzi che. Il Movimento Cinque Stelle detta la nuova linea dal Quirinale. Uscita dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la delegazione guidata dal capo Vitoe dai capigruppo alla Camera e al Senato Davide Crippa ed Ettore Licheri ha aperto ufficialmente a un ritorno di Matteo Renzi e Italia Viva in maggioranza per “unpolitico”. L’annuncio rischia di accendere la miccia nella polveriera del Movimento. Il primo a rompere le fila è Alessandro Di Battista con un post su Facebook. “Prendo atto che oggi la linea è cambiata – scrive il leader dell’ala movimentista. Poi l’ultimatum: “Se il Movimento dovesse tornare alla linea precedente io ci sono. Altrimenti arrivederci e grazie”. Gli fa eco la senatrice pentastellata ed ex ministra per il Sud Barbara Lezzi. Condividendo un post del ...

