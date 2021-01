Crimi | patto di legislatura | per il M5s Conte è l' unico premier possibile

you_trend : ?? #Consultazioni, #M5S al #Quirinale #Crimi: 'Pieno sostegno a #Conte. Siamo disponibili al dialogo con le forze… - i_pez_vr : RT @perchetendenza: #Crimi: Per aver dichiarato che il M5S è disponibile 'ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un… - mimmoanzivino : RT @ottogattotto: #Crimi;'Al presidente Mattarella abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del… - Giornaleditalia : Governo, Crimi (M5s): sì a patto di legislatura con Conte premier - Affaritaliani : Governo, Crimi (M5s): sì a patto di legislatura con Conte premier -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi patto

'Il M5s appoggia l'attuale maggioranza, ma serve undi legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo è Giuseppe Conte'. Lo afferma il capo politico pentastellato, Vito, dopo le consultazioni con Mattarella. 'Grazie a ...... rpt) dalle forze di maggioranza attuali ma con undi legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S e' Giuseppe Conte'. Lo dice il capo politico M5S Vito...Vito Crimi, capo politico del M5S e numero uno della delegazione ... Abbiamo dato tutta la disponibilitá per un governo ampio, solido, con un patto di legislatura che parta dalla maggioranza ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Paese non può aspettare, e non è accettabile pendere tempo. L’Italia ha bisogno di tornare ad avere un ...