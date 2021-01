Crimi apre a Renzi | il M5s si spacca | Di Battista pronto all’addio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “Il 12 gennaio scorso condivisi la linea presa dai principali esponenti del Movimento 5 Stelle e scrissi queste parole: ‘Non so quel che farà o meno nelle prossime ore il manipolo di anti-italiani. Mi interessa quel che farà il Movimento. Ebbene io credo che se i renziani dovessero aprire una crisi di governo reale in piena pandemia, nessun esponente del Movimento dovrebbe mai più sedersi a un tavolo, scambiare una parola, o prendere un caffè con questi meschini politicanti‘. Prendo atto che oggi la linea è cambiata. Io non ho cambiato opinione”. Lo scrive su facebook Alessandro Di battista.

GurzoBahri : RT @marcodifonzo: ++ M5s apre a Italia viva. Crimi: disponibili a confronto con le forze che hanno sostenuto governo finora +++ - ernestocaprari : RT @Arturo_Parisi: Crimi (M5S) apre a Iv: 'Per noi serve Governo politico **che parta** dalle forze di maggioranza **che hanno lavorato nel… - robertodavoli5 : RT @isabellaisola3: #Crimi apre a #Renzi Nel loro vocabolario è stata strappata la parola dignità. #consultazioni - GiammarioDiB : RT @marcodifonzo: ++ M5s apre a Italia viva. Crimi: disponibili a confronto con le forze che hanno sostenuto governo finora +++ - boborock55 : #maratonamentana #DiMaio #consultazioni #29gennaio #dibattista Il #M5S è inaffidabile #Crimi apre a #Renzi da… -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi apre

Salvini chiede elezioni anticipate per 'dare vita a un governo coeso in breve tempo'.: 'Non è il momento dei personalismi'. Renzi dopo l'incontro con Mattarellaa un mandato esplorativo ma esclude un ruolo di Conte. Il Pd conferma l'appoggio al premier uscenteL'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte", ha detto Vito. -Il comunicato della delegazione 5 stelle: "Disponibilita di governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in questo anno e mezzo ma con un patto di legislatura chiaro" ...Vito Crimi: "Avanti con Conte. E' il momento di fare un passo in avanti tutti insieme e farlo subito. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a lavorare per dare risposte concrete per un governo con ...