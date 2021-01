Cremona | party abusivo di fine anno diventa focolaio | 43 contagiati La sindaca | “Fare i furbi danneggia tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una festa vietata. Un veglione anticipato al 29 dicembre, così da eludere le regole più stringenti in vigore il 31 e il primo gennaio. Risultato: unche conta ad oggi 43dal Covid, tra famigliari e amici di chi aveva partecipato alla serata, e una vittima. Succede a Castelverde, paese di quasi 6mila abitanti alle porte di. “L’episodio della festa a Marzalengo (frazione di Castelverde, ndr), che, tra l’altro, da fonti certe, non è stato un caso isolato – commenta laGraziella Locci – dimostra come per qualcuno non ci sia ancora la piena consapevolezza di ciò che stiamo vivendo. Il desiderio di aggregazione e di trasgredire le regole in questo caso altera la percezione della realtà. Per alcuni non è chiaro che, adesso, ...