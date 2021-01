Covid, viola la quarantena 7 volte in 3 giorni: maxi multa da 35mila dollari (Di venerdì 29 gennaio 2021) È la sanzione più alta mai emessa sull’isola di Taiwan da quando sono in vigore le restrizioni anti Covid. Un uomo dovrà sborsare 35mila dollari per essere uscito di casa sette volte durante la sua quarantena Ha violato la quarantena domestica ripetutamente e per questo le autorità lo hanno severamente punito. La vicenda arriva da L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) È la sanzione più alta mai emessa sull’isola di Taiwan da quando sono in vigore le restrizioni anti. Un uomo dovrà sborsareper essere uscito di casa settedurante la suaHato ladomestica ripetutamente e per questo le autorità lo hanno severamente punito. La vicenda arriva da L'articolo NewNotizie.it.

