Covid: vaccino Novavax risultato efficace all’89%, si attende approvazione Ema (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino anti-Covid Novavax della società di biotecnologie americana è risultato efficace all’89% e protegge dalla variante inglese del Coronavirus. Lo affermano gli esperti con i risultati dei test conclusi alla fase 3 in Gran Bretagna. Ma nella variante sudafricana offre una protezione minore, circa il 60%, ed è per questo che si sta studiando un altro vaccino dedicato alla variante sudafricana. Novavax: Come funziona? I test sono stati effettuati su un campione di 15mila persone in UK. Il vaccino Novavax è a subunità proteica, che è già nella fase 3 della sperimentazione clinica. Funziona con piccole particelle che fanno da copia alla proteina spike, la chiave che il coronavirus SARS-CoV-2 usa per accedere ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilanti-della società di biotecnologie americana èe protegge dalla variante inglese del Coronavirus. Lo affermano gli esperti con i risultati dei test conclusi alla fase 3 in Gran Bretagna. Ma nella variante sudafricana offre una protezione minore, circa il 60%, ed è per questo che si sta studiando un altrodedicato alla variante sudafricana.: Come funziona? I test sono stati effettuati su un campione di 15mila persone in UK. Ilè a subunità proteica, che è già nella fase 3 della sperimentazione clinica. Funziona con piccole particelle che fanno da copia alla proteina spike, la chiave che il coronavirus SARS-CoV-2 usa per accedere ...

Corriere : ???? Dal negazionismo iniziale al miraggio dell’immunità di gregge, dal ricovero di Boris Johnson alla corsa al vacci… - Agenzia_Ansa : La Svezia sospende i pagamenti alla Pfizer. La stop è legato alla quantità di dosi nelle fiale di vaccino dopo che… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - kobra613 : Le regole le dettano chi ha il coltello dalla parte del manico. COVID 19 vaccino. - Open_gol : Si fa sempre più duro lo scontro tra Ue e AstraZeneca, proprio nel giorno in cui è atteso il via libera per il vacc… -