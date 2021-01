Covid, Ungheria prima in Europa ad usare il vaccino cinese Sinopharm (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’Ungheria potrebbe concludere entro la fine di questa settimana un accordo per la fornitura del vaccino cinese contro il Covid-19. Lo ha annunciato alla radio il premier Viktor Orban, venerdì 29 gennaio. Si tratterebbe del primo Paese in Europa in cui andrebbe a concretizzarsi l’utilizzo di un vaccino proveniente dalla Cina. E non da un gruppo farmaceutico occidentale come Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Lo Sputnik V già approvato Formalmente l’uso del vaccino Sinopharm – questo il nome del prodotto di Pechino – era stato approvato in Ungheria già alla metà di gennaio. Ora si stringono i tempi. La scorsa settimana, del resto, Budapest aveva firmato un accordo per acquistare due milioni di dosi del vaccino russo Sputnik ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’potrebbe concludere entro la fine di questa settimana un accordo per la fornitura delcontro il-19. Lo ha annunciato alla radio il premier Viktor Orban, venerdì 29 gennaio. Si tratterebbe del primo Paese inin cui andrebbe a concretizzarsi l’utilizzo di unproveniente dalla Cina. E non da un gruppo farmaceutico occidentale come Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Lo Sputnik V già approvato Formalmente l’uso del– questo il nome del prodotto di Pechino – era stato approvato ingià alla metà di gennaio. Ora si stringono i tempi. La scorsa settimana, del resto, Budapest aveva firmato un accordo per acquistare due milioni di dosi delrusso Sputnik ...

