Covid, ultime news. Bozza Iss: Rt cala a 0,84, scendono ricoveri. Atteso bollettino. LIVE (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra poco il nuovo report giornaliero. "Un italiano ogni 23 si è contagiato da inizio epidemia" per oltre 2,5 milioni di casi, ha sottolineato il commissario straordinario all'emergenza Covid. Attesa in giornata l'autorizzazione dell'Ema al vaccino AstraZeneca, mentre la Commissione Ue ha pubblicato il contratto. Contro i ritardi Bruxelles minaccia il blocco dell'export. Oggi il verdetto sul cambio colore delle regione italiane. Nella mappa Ue restano rosso scuro Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tra poco il nuovo report giornaliero. "Un italiano ogni 23 si è contagiato da inizio epidemia" per oltre 2,5 milioni di casi, ha sottolineato il commissario straordinario all'emergenza. Attesa in giornata l'autorizzazione dell'Ema al vaccino AstraZeneca, mentre la Commissione Ue ha pubblicato il contratto. Contro i ritardi Bruxelles minaccia il blocco dell'export. Oggi il verdetto sul cambio colore delle regione italiane. Nella mappa Ue restano rosso scuro Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Agenzia_Ansa : Il #Brasile supera i nove milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo dati delle segreterie… - SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - L_Moretti_Foto : RT @GothicPsyche: Un anno fa oggi partivo per l'ultimo #viaggio prima del #covid in #Tanzania (ultime 2 foto); 6 anni fa ero invece in #Ind… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Covid, ultime news. Arcuri: 'Dosi vaccino ridotte, anche Moderna annuncia taglio'. LIVE | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime I 'lockdown - imboscata' di Hong Kong, tra sicurezza e repressione

... nel tentativo di controllare l'epidemia di Covid - 19 che nelle ultime ore ha visto un improvviso ed esponenziale aumento dei casi nella città. Martedì notte era accaduta la stessa cosa nel ...

Covid, record di nuovi contagi a Torre del Greco e Torre Annunziata

Nuovo deciso balzo in avanti dei contagi al Covid-19 a Torre Annunziata nelle ultime 24 ore. Come comunica in una nota il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, nella ...

Tamponi rapidi e test sierologici per tutti nelle farmacie dal 1 febbraio a 15 euro

A partire da lunedì 1° febbraio, chiunque cittadino dell'Emilia Romagna – purché iscritto al sistema di assistenza sanitaria regionale – potrà effettuare il test antigenico rapido nasale (tampone rapi ...

