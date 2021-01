Covid | ultime news Bollettino di oggi | 13 574 casi su 268 750 tamponi | 477 morti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Scendono di 18 unità le terapie intensive occupate, sono 381 in meno i ricoveri ospedalieri nelle24 ore. Il tasso di positività è al 5%. Via libera dall'ente europeo al vaccino AstraZeneca. Monitoraggio Iss: "Rt cala 0,84, calano incidenza e ricoveri"

...il numeri di ricoveri e positivi al- 19 28 gennaio 2021 L'incidenza dei tamponi positivi, secondo quanto riferito dal presidente Luca Zaia nel corso della sua conferenza stampa , nelle...Con l'approvazione ieri del vaccino di da parte dell'Ema, l'agenzia europea dei medicinali, si allunga la lista dei prodotti farmaceutici anticovid con cui si spera di poter fermare l'avanzata del ...Genova – A rischio il ritorno della Liguria e di altre regioni in fascia gialla. In attesa delle valutazioni della cabina di regia governativa, è il presidente della Regione, Giovanni Toti, a contesta ...L’Umbria è l’unica regione in tutta Italia a rischio alto. Lo certifica il report dell’Istituto superiore di Sanità ...