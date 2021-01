Covid, Sicilia zona arancione? Rapporto dell’Iss fa sperare (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sicilia zona arancione? Dalla bozza sui dati settimanali dell’Istituto superiore di sanità questa strada, con tutto ciò che ne consegue, sembra percorribile. Complessivamente, una sola Regione (e non è la Sicilia) ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021)? Dalla bozza sui dati settimanali dell’Istituto superiore di sanità questa strada, con tutto ciò che ne consegue, sembra percorribile. Complessivamente, una sola Regione (e non è la) ha una classificazione di rischio alto (contro quattro la settimana precedente), 10 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione

ilmattinodisici : Covid, Sicilia zona arancione? Rapporto dell’Iss fa sperare - enzo_sicilia : Mi dispiace moltissimo!!! Ma giocare con il #covid è pericoloso. Morta a 23 anni per Covid l'influencer negazionis… - NewSicilia : #Vaccini #Covid #Sicilia: niente richiamo per i 'furbetti'. Ecco le disposizioni delle autorità della Regione Sicil… - GioiaKiss : @xyz21271663 Alla Sicilia l'ha fatta zona Rossa #Musumeci così si toglie le colpe per gli aumenti dei contagi duran… - GioiaKiss : RT @xyz21271663: Qualcuno mi spiega perché le nostre zone critiche, rosse, per l'Italia sono #Bolzano e la #Sicilia mentre per l'Europa #UE… -