Covid, pericolo zona rossa per la Campania: De Luca lancia l'allarme

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo spettro della zona rossa torna ad aleggiare sulla Campania. A lanciare l'allarme è il presidente Vincenzo De Luca, nell'ormai appuntamento fisso del venerdì per fare il punto della situazione soprattutto sui contagi Covid in Regione. Gli ultimi dati hanno fatto alzare il barometro della tensione, tanto che il Governatore è stato chiaro nell'annunciare un possibile ritorno in zona rossa a stretto giro. "Il livello abbastanza elevato di positivi ci pone a rischio di entrare nuovamente in zona rossa, soprattutto se i comportamenti non saranno prudenti", parole pronunciate da De Luca e che non lasciano spazio alle interpretazioni.

