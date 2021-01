Covid nel Sannio | i dati dell’Asl | 44 nuovi positivi

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - Agenzia_Ansa : #BambinoGesù, #anticorpi nel 99% dei sanitari #vaccinati a 21 giorni. La risposta sale al 100% dopo 7 giorni dalla… - PiazzapulitaLA7 : Moltissime persone nel ragusano si sono vaccinate contro il Covid, pur non rientrando tra le categorie prioritarie… - gvldven : ma quel trend di tiktok che fa 'pov: anno 2040, metti una vecchia giacca e trovi una mascherina che ti ricorda il 2… - ChrisTempocasa : Se il 2020, causa Covid, ha visto un rallentamento dell’economia come nel settore immobiliare, i pronostici 2021 pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

la Repubblica

... denominataReport «Umanizzazione 2.0», che punti su tre assi portanti per il Ssn: ... lo stesso non è per la diffusione della telemedicina per pazienti non -- 19. Se in molte Regioni sono ......37 settimane di gestazione sono infatti ben 1 su 5 e16 per cento dei casi si tratta di neonati con un basso peso , inferiore ai due chili e mezzo. Lo dicono i dati del Registro Nazionale- ...Nel Palazzetto si faranno duemila iniezioni al giorno. Struttura allestita entro il 15 febbraio: aperta dieci ore al giorno con settanta operatori. Forniture a rilento, Mercafir e Memoriale in stand b ...Il virus continua a circolare e il numero di nuovi positivi al Covid ad Arezzo e provincia resta su livelli importanti. Dopo i 68 casi di ieri, ...