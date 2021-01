Covid: nasce il Consorzio Italiano per bloccare le future pandemie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la lotta al Covid 19, gli scienziati, sono al lavoro per arginare la pericolosità della variante del Covid, di cui a tutt’oggi non si conoscono ancora le caratteristiche. Proprio per questo, è nato il Consorzio Italiano, promosso e sostenuto dal Ministero della Salute, che avrà il compito di supervisore dei dati epidemiologi e clinici L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo la lotta al19, gli scienziati, sono al lavoro per arginare la pericolosità della variante del, di cui a tutt’oggi non si conoscono ancora le caratteristiche. Proprio per questo, è nato il, promosso e sostenuto dal Ministero della Salute, che avrà il compito di supervisore dei dati epidemiologi e clinici L'articolo Curiosauro.

akipopilo : RT @VittorioBanti: Il Conte III nasce per avere una politica autonoma rispetto alla UE in materia di lotta al Covid. ?? - dprevenzione : Come garantire la sicurezza sul lavoro, nasce il Covid Manager - Fratzen13 : RT @VittorioBanti: Il Conte III nasce per avere una politica autonoma rispetto alla UE in materia di lotta al Covid. ?? - carlo_centemeri : #Covid: nasce il Consorzio italiano per studiare la genetica dei virus #governo #italiani - Luca_Fantuzzi : RT @VittorioBanti: Il Conte III nasce per avere una politica autonoma rispetto alla UE in materia di lotta al Covid. ?? -