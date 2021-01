Covid, l'Ungheria approva il vaccino cinese: è la prima in Europa (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Ungheria ha approvato il vaccino anti - Covid cinese Sinopharm: Budapest diventa così la prima capitale dell'Ue a dare il disco verde al vaccino sviluppato dall'omonima casa farmaceutica statale del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'hato ilanti -Sinopharm: Budapest diventa così lacapitale dell'Ue a dare il disco verde alsviluppato dall'omonima casa farmaceutica statale del ...

TgLa7 : #Covid: Ungheria approva #vaccino cinese, prima in Europa - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ungheria approva il vaccino cinese: è la prima in Europa #Sinopharm - ZenatiDavide : Ungheria, dopo sì a Sputnik V, prima in Europa anche in via libera a vaccino cinese: L’Ungheria ha approvato il va… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ungheria approva il vaccino cinese: è la prima in Europa #Sinopharm - ManuelSantoro_ : RT @TgLa7: #Covid: Ungheria approva #vaccino cinese, prima in Europa -