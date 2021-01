(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente del presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Cts Franco, rassicura suldel Paese. 'Non è. ...

Corriere : Locatelli (Cts): «Ora vacciniamo anziani e malati oncologici. No a un altro lockdown» - pmazzucc_pm : RT @dorinileonardo: Locatelli esclude il lockdown generalizzato. Intervista concreta, equilibrata, interessante. (meno male che Locatelli… - dorinileonardo : Locatelli esclude il lockdown generalizzato. Intervista concreta, equilibrata, interessante. (meno male che Locat… - TelevideoRai101 : Covid,Locatelli:Misure hanno funzionato - DavideTedesco74 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Il piano vaccinale non è affatto saltato' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Orizzonte Scuola

Il presidente del presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Cts Franco Locatelli, rassicura sul piano vaccinale del Paese. "Non è affatto saltato. Anc ...«Il programma vaccinale va avanti, ci sono altri vaccini in arrivo. Le aziende devono rispettare gli accordi. L’epidemia non è sfuggita di mano» ...