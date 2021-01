Covid, l'Italia cambia colore: quattro Regioni e Bolzano in 'arancione', le altre in 'giallo' (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Italia cambia i 'colori' previsti dall'ordinanza anti - Covid del ministero della Salute. Entrano in zona ' arancione ' cinque territori Italiani: le Regioni di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'i 'colori' previsti dall'ordinanza anti -del ministero della Salute. Entrano in zona '' cinque territorini: ledi Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e ...

luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - SkyTG24 : 'Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? 'Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al giorno'. A di… - Nrc_Italia : RT @MedBunker: Le prime indagini sui vaccinati in Italia danno risultati molto buoni. Praticamente tutti i vaccinati producono anticorpi co… - Stella72646015 : RT @PaolinoNapolit7: Olanda : Padiglione analisi Covid dato alla Fiamme ??. In Italia ???? si mettono in fila x il vaccino fake. ??????????????… -