Covid, l'Ema ha dato l'ok al vaccino AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato l'utilizzo nei Paesi Ue del vaccino della multinazionale AstraZeneca contro il Covid-19 per le persone con oltre 18 anni di età: lo hanno reso noto oggi i responsabili dell'organismo, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

