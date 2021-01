Covid | la situazione a Bergamo | 43 casi ogni 100mila abitanti | somministrati 20 586 vaccini

SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - ZGravita : RT @EliMorey: @matteosalvinimi In questa vita tutto è possibile, anche il voto in situazione covid, poi guardi il Portogallo e vedi un 39%… - occhio_notizie : La situazione #Covid in provincia di Caserta - Righeblu : #lockdown3 #coronavirus Confronto dati #Regioni #29gennaio 28 gennaio 2021. Situazione #Italia #Lockdown #fase3… - ilTorineseNews : Covid, la situazione di venerdì 29 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione

Si parla cioè, secondo quanto dichiarato, di soggetti falliti, defunti, nullatenentiche ... tanto più, dopo le gravi conseguenze economico - finanziarie causate dalla pandemia da. Di ...Lasui ricoverie le terapie intensive I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 64237. Quelli in isolamento domiciliare sono 61510, quelli ricoverati non in terapia ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Chiusura in rosso per le Borse europee, frenate dallo scontro sui vaccini e dai timori per i ritardi nel ritorno alla normalita' post Covid, nel giorn ...I numeri tornano in linea con quelli dell'ultimo periodo dopo l'impennata ()oltre 50 positività) del giorno precedente ...