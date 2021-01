Covid | la mappa dei nuovi colori delle Regioni da domenica 31 gennaio

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Italia sempre più gialla. Altro venerdì cruciale quello del 29, perchè il consueto monitoraggio Iss-Cts, ha ridisegnato ladeiitaliane a partire da312021. Ecco il verdetto, ufficializzato con l’ordinanza stabilita dal ministro della Salute, Roberto Speranza: quattroe una Provincia restano in zona arancione: Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e provincia di Bolzano. Tutte le altre sono gialle. Nessuna regione vira verso il rosso. Importante quindi annunciare che Lombiardia e Lazio damigrano al colore giallo. Questo si è appreso in prima battuta da fonti del Mnistero della salute. “Per la mortalità c’è una decrescita abbastanza lenta. La situazione ...

Ma la nuovadell'Italia vede anche un netto cambio a livello cromatico dato che l'altra ...ESITI DELLA CABINA DI REGIA MINISTERO - CTS In giornata torna a riunirsi la cabina di regia anti -...Il pasticcio Europa Ieri è stata aggiornata ladei contagi da- 19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie : Friuli Venezia Giulia e Provincia ...I numeri del monitoraggio settimanale e i passaggi di fascia. L'ordinanza del Ministro della Salute: da domenica 31 gennaio arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano. Gialle tutte le altre ...Da domenica 16 Regioni saranno in zona gialla. Restano in arancione solo Puglia, Sardegna, Umbria alle quali si aggiungono Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano. Scompare dalla mappa dell’Italia, al ...