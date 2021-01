Covid Italia, l'appello dei birrifici artigianali in crisi: "Aiutateci o chiuderemo" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (LabItalia) - Un settore giovane, in continua crescita, che ha 'conquistato' gli Italiani ma è stato 'travolto' più di altri dalla crisi generata dal Covid-19, con un crollo del fatturato del 90%. E' quello degli 900 microbirrifici artigianali Italiani, che dallo scoppio dell'emergenza hanno visto crollare drasticamente le vendite, con lo stop di ristoranti e pub e dell'intero canale Horeca. E, a differenza di altri comparti, non hanno ricevuto ristori dallo Stato. Infatti, nei dl Ristori non compare il codice Ateco dei produttori di birra, che include paradossalmente sia i birrifici artigianali sia le grandi multinazionali, non toccate dalla crisi visto che possono godere dello sbocco commerciale dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Lab) - Un settore giovane, in continua crescita, che ha 'conquistato' glini ma è stato 'travolto' più di altri dallagenerata dal-19, con un crollo del fatturato del 90%. E' quello degli 900 microni, che dallo scoppio dell'emergenza hanno visto crollare drasticamente le vendite, con lo stop di ristoranti e pub e dell'intero canale Horeca. E, a differenza di altri comparti, non hanno ricevuto ristori dallo Stato. Infatti, nei dl Ristori non compare il codice Ateco dei produttori di birra, che include paradossalmente sia isia le grandi multinazionali, non toccate dallavisto che possono godere dello sbocco commerciale dei ...

luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - SkyTG24 : 'Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? 'Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al giorno'. A di… - Damianodanny1 : Ippolito (Spallanzani): 'Covid quarta causa di morte in Italia, ma non sappiamo perché irettre scientifico dell'ist… - Stan_are : RT @tempoweb: Il tampone anale no! Nuovo #Covid test, la #Cina l'ha già fatto a mille persone #coronavirus #29gennaio -