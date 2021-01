Covid Italia, bollettino oggi 29 gennaio: 13.574 casi e 477 morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi venerdì 29 gennaio. Sono 13.574 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (14.372 ieri), 477 i morti (492 ieri), secondo i dati del Ministero della Salute.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Coronavirus, ildivenerdì 29. Sono 13.574 i nuovinelle ultime 24 ore (14.372 ieri), 477 i(492 ieri), secondo i dati del Ministero della Salute....

