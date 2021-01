Covid, il bollettino di oggi: 13.574 nuovi casi e 477 morti, calano le intensive (-18) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 29 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.574 i nuovi casi di positività al coronavirus e 477 i morti nelle ultime 24 ore. 268.750 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,05%, in calo rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.270, con un saldo negativo di 18 tra ingressi ed uscite. In testa tra le regioni con il più alto numero di casi nelle ultime 24 ore la Lombardia (+1.900). In Emilia-Romagna 1.320 nuovi casi e 65 morti, stabili le intensive e giù i ricoveri ordinari Dall’inizio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)29 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.574 idi positività al coronavirus e 477 inelle ultime 24 ore. 268.750 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 5,05%, in calo rispetto a ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.270, con un saldo negativo di 18 tra ingressi ed uscite. In testa tra le regioni con il più alto numero dinelle ultime 24 ore la Lombardia (+1.900). In Emilia-Romagna 1.320e 65, stabili lee giù i ricoveri ordinari Dall’inizio ...

