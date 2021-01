Covid, i nuovi colori delle regioni da domenica 31 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firma una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Il documento cambierà i colori di molte regioni: non ci sono né zone rosse (il 22 gennaio c’erano Sicilia e provincia autonoma di Bolzano) né zone bianche. Italia divisa dunque in giallo e in arancione. Lo riferiscono fonti del Ministero della Salute, riprese dall’Ansa. Il colore delle regioni viene deciso dal Ministero della Salute dopo il monitoraggio della cabina di regia, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Il presidente Silvio Brusaferro ha spiegato che le ultime rilevazioni evidenziano un calo del tasso di incidenza dei ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia, firma una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da31. Il documento cambierà idi molte: non ci sono né zone rosse (il 22c’erano Sicilia e provincia autonoma di Bolzano) né zone bianche. Italia divisa dunque in giallo e in arancione. Lo riferiscono fonti del Ministero della Salute, riprese dall’Ansa. Il coloreviene deciso dal Ministero della Salute dopo il monitoraggio della cabina di regia, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Il presidente Silvio Brusaferro ha spiegato che le ultime rilevazioni evidenziano un calo del tasso di incidenza dei ...

