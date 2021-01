Covid, diceva ai follower di partecipare alle feste e assembrarsi: morta influencer brasiliana negazionista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Incitava i suoi follower a partecipare alla feste e ad assembrarsi. Lei stessa aveva partecipato a un party - senza mascherina - con decine di persone. Aveva anche aperto un canale Youtube per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Incitava i suoiallae ad. Lei stessa aveva partecipato a un party - senza mascherina - con decine di persone. Aveva anche aperto un canale Youtube per ...

